Lunedi 5 Aprile 2021 Sky e Premium Cinema | Tornare a Vincere

Tornare a Vincere Gavin O'Connor dirige Ben Affleck in un'appassionante storia di caduta e rinascita. Un ex fuoriclasse del basket, divorziato e alcolizzato, cerca il riscatto allenando una squadra giovanile.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)

Ultime Notizie dalla rete : Lunedi Aprile Donna morta dopo vaccino, Toti: "Non c'è correlazione, caso segnalato all'Aifa" Entro aprile faremo un deciso passo in avanti e poi, nei mesi successivi, riporteremo questa regione alla vita di sempre". "A partire da martedì Genova, Tigullio e La Spezia torneranno ad essere ...

Autovelox e telelaser a Verona, le strade con appostamenti della polizia locale Dalle 16, si sposterà in Piazzale XXV Aprile, lato Tempio Votivo fino alle 19. Domenica pomeriggio, dalle 13.30, l'ump sarà in piazza Bra e dalle 16.30 in Piazzale XXV Aprile, lato Tempio Votivo, ...

Previsioni meteo per lunedi', 5 aprile 2021 La Gazzetta del Mezzogiorno La Fuggitiva la trama della fiction con Vittoria Puccini su Rai 1, le puntate di lunedì 5 aprile La Fuggitiva la fiction con Vittoria Puccini su Rai 1 da lunedì 5 aprile, la trama delle prime due puntate La Fuggitiva è un action thriller al femminile in arrivo da lunedì 5 aprile su Rai 1 alle ...

DayDreamer, anticipazioni dal 5 al 9 aprile: le trame della settimana Daydreamer – Le ali del sogno torna da lunedì 5 a venerdì 9 aprile alle 16,45 circa su Canale 5 con nuovi emozionanti appuntamenti. Il giovane, infatti, nonostante le sue grandi abilità è frustrato… L ...

