Lo Monaco: 'Napoli, Osimhen ingiudicabile. Che occasione con la Juve' (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA - Pietro Lo Monaco , ex dirigente (fra le altre) di Catania e Palermo, è intervenuto nel corso della trasmissione radio "Marte Sport Live", parlando del Napoli: " Mertens oppure Osimhen? Direi ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA - Pietro Lo, ex dirigente (fra le altre) di Catania e Palermo, è intervenuto nel corso della trasmissione radio "Marte Sport Live", parlando del: " Mertens oppure? Direi ...

Advertising

salvione : Lo Monaco: 'Napoli, Osimhen ingiudicabile. Che occasione con la Juve' - sportli26181512 : Lo Monaco: 'Napoli, Osimhen ingiudicabile. Che occasione con la Juve': L'ex dirigente di Catania e Palermo analizza… - MilanClubAlanno : @86_longo Non confermato al Milan. Non confermato al Monaco. Probabilmente non confermato al Napoli. E c'era chi si… - cn1926it : #LoMonaco: “Il #Napoli ha l’opportunità di sbancare Torino. #Osimhen? Va aspettato” - InterMagazine2 : L'OPINIONE - Lo Monaco: 'Il Napoli ha una grande occasione per poter fare l'intera posta a Torino' -