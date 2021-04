La prima missione internazionale di Draghi, in Libia per sostenere il governo di unità nazionale (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Un viaggio lampo che culminerà nella tarda mattinata di martedì con una dichiarazione congiunta del premier Mario Draghi e del neopremier libico Abdul Hamid Dbeibah. La prima visita ufficiale del presidente del Consiglio all'estero è in Libia dove, dopo il cessate il fuoco, un mese fa è nato un governo unificato sotto l'egida dell'Onu. La missione è stata annunciata dal capo dell'esecutivo in Parlamento e servirà da un lato a ribadire – dopo i viaggi del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio del 21 e 25 marzo – il sostegno italiano al governo di unità nazionale, dall'altro a rilanciare progetti infrastrutturali messi in campo da tempo da Roma e Tripoli. Oltre ai lavori legati all'aeroporto internazionale, si ... Leggi su agi (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Un viaggio lampo che culminerà nella tarda mattinata di martedì con una dichiarazione congiunta del premier Marioe del neopremier libico Abdul Hamid Dbeibah. Lavisita ufficiale del presidente del Consiglio all'estero è indove, dopo il cessate il fuoco, un mese fa è nato ununificato sotto l'egida dell'Onu. Laè stata annunciata dal capo dell'esecutivo in Parlamento e servirà da un lato a ribadire – dopo i viaggi del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio del 21 e 25 marzo – il sostegno italiano aldi, dall'altro a rilanciare progetti infrastrutturali messi in campo da tempo da Roma e Tripoli. Oltre ai lavori legati all'aeroporto, si ...

