Covid, la lezione di Johnson: Londra fuori dal tunnel. Ora test gratis per tutti 2 volte a settimana (Di lunedì 5 aprile 2021) Covid, la lezione di Boris Johnson: Gran Bretagna fuori dal tunnel. E ora test gratis per tutti 2 volte a settimana. Da oltremanica continuano ad arrivare buone notizie, che registrano un ottimistico calo del numero delle vittime del virus da mesi ormai. La campagna vaccinale procede spedita, tanto che nelle ultime ore la Gran Bretagna tira un sospiro di sollievo e punta sul monitoraggio annunciando: da venerdì 9 aprile test gratis due volte a settimana per tutti i cittadini. Covid, la Gran Bretagna riparte dai test gratis per tutti 2 volte a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 aprile 2021), ladi Boris: Gran Bretagnadal. E oraper. Da oltremanica continuano ad arrivare buone notizie, che registrano un ottimistico calo del numero delle vittime del virus da mesi ormai. La campagna vaccinale procede spedita, tanto che nelle ultime ore la Gran Bretagna tira un sospiro di sollievo e punta sul monitoraggio annunciando: da venerdì 9 apriledueperi cittadini., la Gran Bretagna riparte daipera ...

Advertising

SecolodItalia1 : Covid, la lezione di Johnson: Londra fuori dal tunnel. Ora test gratis per tutti 2 volte a settimana… - formichenews : A lezione dalla pandemia (per non dimenticare). Scrive il prof. Becchetti - Helliot_Spencer : Traggo da un editoriale di Recalcati su @LaStampa :'se esiste una lezione fondamentale del terribile magistero del… - formichenews : A lezione dalla pandemia (per non dimenticare). Scrive il prof. Becchetti - fav_badass : Quello che c’è oggi potrebbe non esserci domani, penso sia la lezione più evidente che ci abbia insegnato il covid.… -