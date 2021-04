Covid e infarto, l’appello dei cardiologi: «Con il dolore al torace correte subito in ospedale» (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Covid, l’infarto e le conseguenze. «La paura di andare in ospedale uccide«. E questo accade «soprattutto in caso di infarto, quando ogni minuto conta. Come cardiologi siamo preoccupati, a fronte di un aumento dei ricoveri per coronavirus». Il timore è che «possa ripetersi ciò che è accaduto lo scorso anno, nella prima ondata pandemica. Si verificò un crollo totale del numero dei pazienti che andavano al pronto soccorso per sospetto infarto. La riduzione fu del 50% degli accessi. E questo ha fatto crescere le morti evitabili». Lo ricorda all’Adnkronos Salute Francesco Romeo, presidente della “Fondazione italiana cuore circolazione” Onlus. A breve, avvierà una campagna che invita proprio a non dimenticare le malattie cardiovascolari che «sono la prima causa di mortalità nel mondo». I ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 aprile 2021) Il, l’e le conseguenze. «La paura di andare inuccide«. E questo accade «soprattutto in caso di, quando ogni minuto conta. Comesiamo preoccupati, a fronte di un aumento dei ricoveri per coronavirus». Il timore è che «possa ripetersi ciò che è accaduto lo scorso anno, nella prima ondata pandemica. Si verificò un crollo totale del numero dei pazienti che andavano al pronto soccorso per sospetto. La riduzione fu del 50% degli accessi. E questo ha fatto crescere le morti evitabili». Lo ricorda all’Adnkronos Salute Francesco Romeo, presidente della “Fondazione italiana cuore circolazione” Onlus. A breve, avvierà una campagna che invita proprio a non dimenticare le malattie cardiovascolari che «sono la prima causa di mortalità nel mondo». I ...

