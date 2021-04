Benedict Cumberbatch: "Dopo The Mauritan ho capito che Guantánamo deve essere chiusa" (Di lunedì 5 aprile 2021) Benedict Cumberbatch ha recentemente dichiarato che "Dopo aver filmato The Mauritan" ha capito che Guantánamo deve essere chiusa. Benedict Cumberbatch ha in programma di chiedere a Joe Biden di chiudere Guantanamo Dopo aver appreso i segreti della struttura carceraria durante le riprese di The Mauritanian. "Ho intenzione di supplicare il presidente", ha detto l'attore candidato all'Oscar in un'intervista del The Independent riguardo la sua intenzione di parlare con Biden. Guantánamo è una prigione militare statunitense, al largo della costa di Cuba, fondata quasi due decenni fa Dopo gli attacchi dell'11 settembre per detenere e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 aprile 2021)ha recentemente dichiarato che "aver filmato The" hacheha in programma di chiedere a Joe Biden di chiudere Guantanamoaver appreso i segreti della struttura carceraria durante le riprese di Theian. "Ho intenzione di supplicare il presidente", ha detto l'attore candidato all'Oscar in un'intervista del The Independent riguardo la sua intenzione di parlare con Biden.è una prigione militare statunitense, al largo della costa di Cuba, fondata quasi due decenni fagli attacchi dell'11 settembre per detenere e ...

