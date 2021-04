Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese | nuova sorpresa | grande passo in tre mesi

(Di lunedì 5 aprile 2021) Novità in vista per la coppia più amata dello spettacolo?vicini alin pochiE’ senza ombra di dubbio la coppia più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta daMeli su BlogLive.it.

potrebbe risposarsi molto presto. Secondo i rumors sarebbe in procinto di convolare a nozze con il suo amato Antonino Spinalbese prima della nascita della secondogenita Luna Marie. "È ...Fiori d'arancio per? La showgirl argentina sarebbe pronta alle nozze con il fidanzato, l'hair stylist Antonino ...Novità in vista per la coppia più amata dello spettacolo? Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese vicini al grande passo in pochi mesi ...Belen Rodriguez pronta a sposarsi con Antonino Spinalbese? E’ questa l’anticipazione bomba recentemente lanciata dal giornalista di gossip Roberto Alessi: una indiscrezione che, se venisse confermata, ...