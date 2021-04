Atp Marbella 2021, il montepremi e il prize money con Fabio Fognini (Di lunedì 5 aprile 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Marbella 2021, torneo su terra rossa in programma dal 5 all’11 aprile. Fabio Fognini cambia superficie dopo la trasferta sul cemento americano: l’obiettivo è scaldare i motori in vista degli appuntamenti clou sulla terra rossa, da Montecarlo a Roma, sino al Roland Garros. Il prize money complessivo è di 408,800 euro, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Poco più di 5 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale del torneo spagnolo PRIMO TURNO: €5,275 (0 punti) SECONDO TURNO: €8,770 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €13,650 (45 punti) SEMIFINALE: €20,465 (90 ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo su terra rossa in programma dal 5 all’11 aprile.cambia superficie dopo la trasferta sul cemento americano: l’obiettivo è scaldare i motori in vista degli appuntamenti clou sulla terra rossa, da Montecarlo a Roma, sino al Roland Garros. Ilcomplessivo è di 408,800 euro, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Poco più di 5 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale del torneo spagnolo PRIMO TURNO: €5,275 (0 punti) SECONDO TURNO: €8,770 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €13,650 (45 punti) SEMIFINALE: €20,465 (90 ...

