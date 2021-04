Ascolti digital e pay | Pasqua col botto per Sky con Sinner | MotoGp | Fabio Volo vs Giulia De Lellis RealTime boom con Ti spedisco in convento

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 5 aprile 2021) Hurkacz, checon, quasi come Wimbledon 2019. Lava forte anche senza italiani sul podio Tennis e Motomondiale, ma anche produzione originale in evidenza domenica di, 4 aprile, su Sky e Tv8. Ma in luce anche il nuovo docuformat ‘religioso’ di Real Time. Su Sky la finale di Miami del Master 1000, Hurkacz-, vinta dal polacco per due set a zero, a partire dalle 19.00, ha riscosso 656mila spettatori ed il 3%, seconda partita di tennis più vista su Sky dopo Djokovic contro Federer di Wimbledon 2019 (761mila spettatori). Inoltre, in diretta su Tv8 da Doha alle 19.00 laha avuto 1,550 milioni ed il 7,85% di share. Su Sky la gara vinta daQuartararo, sempre in contemporanea con il tennis, ha avuto 783mila spettatori ed il 4%. Su ...