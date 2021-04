Al via la Shanghai Fashion Week Autunno/Inverno (Di lunedì 5 aprile 2021) Al via il 6 aprile la Shanghai Fashion Week Autunno/Inverno per il 2021: l’evento, che vuole rilanciare le vendite al dettaglio, sarà in presenza La Shanghai Fashion Week Autunno/Inverno per il 2021 si aprirà il 6 aprile: la Commissione municipale del commercio della città cinese ha sottolineato l’obiettivo di ridare vita al mercato delle vendite… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 5 aprile 2021) Al via il 6 aprile laper il 2021: l’evento, che vuole rilanciare le vendite al dettaglio, sarà in presenza Laper il 2021 si aprirà il 6 aprile: la Commissione municipale del commercio della città cinese ha sottolineato l’obiettivo di ridare vita al mercato delle vendite… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Reenath : (April 01 2021) Tesla Gigafactory 3 Shanghai 4K Video - djunagi : Carta - Shanghai (Official Music Video) - YuriGiuliani : Ostello a Pechino. Proprio in mezzo alla via centrale degli Hutong. Caratteristico e molto da backpackers.? ????… - samilsocialista : RT @AmbCina: Al via a #Shanghai il Tourism Plus Shanghai 2021, un'#expo interamente dedicato al settore del #turismo. La città lancerà un p… - LucaDiste02 : RT @AmbCina: Al via a #Shanghai il Tourism Plus Shanghai 2021, un'#expo interamente dedicato al settore del #turismo. La città lancerà un p… -