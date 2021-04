A che ora inizia La fuggitiva: l’orario della messa in onda su Rai 1 (Di lunedì 5 aprile 2021) A che ora inizia La fuggitiva, la mini serie tv in quattro puntate in onda dal 5 aprile 2021 su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la messa in onda della fiction è prevista per le ore 21,25 del lunedì sera (quattro lunedì consecutivi). Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: lunedì 5 aprile 2021, ore 21,25 Seconda puntata: lunedì 12 aprile 2021, ore 21,25 Terza puntata: lunedì 19 aprile 2021, ore 21,25 Quarta puntata: lunedì 26 aprile 2021, ore 21,25 Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La fuggitiva? Ogni episodio inizierà alle ore 21,25 e terminerà intorno alle ore 23,30. La durata di ogni serata è quindi di circa 2 ore. Trama Si tratta di una serie piena di azione. ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 aprile 2021) A che oraLa, la mini serie tv in quattro puntate indal 5 aprile 2021 su Rai 1? Ve lo diciamo subito: lainfiction è prevista per le ore 21,25 del lunedì sera (quattro lunedì consecutivi). Di seguito la programmazione completaserie tv su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: lunedì 5 aprile 2021, ore 21,25 Secpuntata: lunedì 12 aprile 2021, ore 21,25 Terza puntata: lunedì 19 aprile 2021, ore 21,25 Quarta puntata: lunedì 26 aprile 2021, ore 21,25 Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La? Ogni episodio inizierà alle ore 21,25 e terminerà intorno alle ore 23,30. La durata di ogni serata è quindi di circa 2 ore. Trama Si tratta di una serie piena di azione. ...

