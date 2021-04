5 aprile 1994 | il leader dei Nirvana Kurt Cobain si suicida a Seattle

(Di lunedì 5 aprile 2021)è mortoil 5, nella sua casa didei, era un’icona rock tra i più giovani. “Il cantante dei, si è ucciso con un colpo di arma da fuoco nella sua abitazione“. La drammatica notizia riportata dalla radio locale diil 5sconvolse il mondo della musica, in particolare i fans del genere grunge., primi approcci con la musicaDonaldnacque al Grays Harbor Hospital della città di Aberdeen, nello stato di Washington, il 20 febbraio 1967. Per il suo quattordicesimo ...

serenamia5 : RT @Ivo_Serentha: 5 aprile 1994 - Muore Kurt Cobain leader dei Nirvana - CityandCity : Il 5 aprile 1994 moriva Kurt Cobain, l’anima del Grunge - FraaaGG : Da quel maledetto Martedì 5 Aprile 1994 sono passati 27 maledettissimi anni... Sei la parte di me che mi mancherà p… - _mrspadfoot : Kurt Cobain 20 febbraio 1967 - 5 aprile 1994 «A Boddah. Vi parlo dal punto di vista di un sempliciotto un po’ vis… - ludovicacastal1 : RT @Ivo_Serentha: 5 aprile 1994 - Muore Kurt Cobain leader dei Nirvana -

Ultime Notizie dalla rete : aprile 1994

Chi era Kurt Cobain Kurt Donald Cobain (Aberdeen, 20 febbraio 1967 - Seattle, 5) è stato un cantante e chitarrista statunitense. Cresce in una famiglia umile con padre meccanico e madre ...... in uscita nelle librerie l'8. Gosens ha raccontato un curioso aneddoto di calciomercato, ... Contratto in scadenza nel 2022, l'esterno classeha spiegato in una recente intervista a Kicker ...27 anni fa, il 5 aprile 1994, si spegneva il frontman dei Nirvana, un musicista tanto brillante quanto fragile, i cui ultimi giorni sono avvolti nel mistero.L'ultima caccia/ Su Rete 4 il film con Robert Taylor (oggi, 4 aprile 2021) Parallelamente gira anche “Rapa Nui” (1994) e “Tristano e Isotta” (2006). “Risorto” si ispira alla storia della risurrezione ...