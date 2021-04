Zeppieri-Bedene in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Cagliari 2021 (Di domenica 4 aprile 2021) Giulio Zeppieri affronta Aljaz Bedene nel primo turno dell’Atp 250 di Cagliari 2021. Al via il main draw del torneo sardo, in concomitanza con gli ultimi turni di qualificazione. Il giovane azzurro è in campo grazie a una wild card e all’esordio sfida il regolare sloveno sulla terra rossa sarda. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La sfida è in programma lunedì 5 aprile, non prima delle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva dell’incontro sarà affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito e sulla pagina Facebook ufficiali dell’emittente menzionata. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection offrirà tutte le partite in diretta. ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Giulioaffronta Aljaznel primo turno dell’Atp 250 di. Al via il main draw del torneo sardo, in concomitanza con gli ultimi turni di qualificazione. Il giovane azzurro è in campo grazie a una wild card e all’esordio sfida il regolare sloveno sulla terra rossa sarda. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La sfida è in programma lunedì 5 aprile, non prima delle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva dell’incontro sarà affia SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito e sulla pagina Facebook ufficiali dell’emittente menzionata. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection offrirà tutte le partite in. ...

