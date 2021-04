Verissimo, tutto sulla lite tra Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi (Di domenica 4 aprile 2021) A Verissimo, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi hanno parlato per la prima volta sulla loro lite. Vediamo insieme cosa hanno detto. Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi sono stati ospiti a VerissimoTommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini sono stati ospiti di Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e la ricca ereditiera sono gli opinionisti di un altro reality, L’Isola dei Famosi, che insieme ad Iva Zanicchi e la presentatrice Ilary Blasi commentano quello che succede sull’isola. Sono molto amici i due, ma per un lungo ... Leggi su formatonews (Di domenica 4 aprile 2021) Ahanno parlato per la prima voltaloro. Vediamo insieme cosa hanno detto.sono stati ospiti aedsono stati ospiti di Silvia Toffanin, nello studio di. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e la ricca ereditiera sono gli opinionisti di un altro reality, L’Isola dei Famosi, che insieme ad Iva Zanicchi e la presentatrice Ilary Blasi commentano quello che succede sull’isola. Sono molto amici i due, ma per un lungo ...

Advertising

Merycat16 : RT @listeeenn: Ha detto veramente tutto in modo talmente esaustivo che non saprei a cosa possano attaccarsi. Tutto si può dire di Tommaso,… - Rosi21303554 : RT @GagaGurlxo: Non c’è bisogno di aggiungere altro, ha detto tutto lui. E vi ha zittito. #tzvip #Verissimo - drewsmemories : RT @GagaGurlxo: Non c’è bisogno di aggiungere altro, ha detto tutto lui. E vi ha zittito. #tzvip #Verissimo - OllyRegina : RT @tutticomemily: Maurizio Costanzo ci piazza Tommaso in tutti i blocchi per farci vedere tutto il programma. Silvia ce lo piazza all’ulti… - adjcov : RT @GagaGurlxo: Non c’è bisogno di aggiungere altro, ha detto tutto lui. E vi ha zittito. #tzvip #Verissimo -