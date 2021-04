Vaccini, Zaia: “Per le iniezioni non serve una laurea”. Ma i medici attaccano: “Mancano dosi e organizzazione, non vaccinatori” (Di domenica 4 aprile 2021) Non è piaciuta ai medici del Veneto la frase pronunciata dal governatore Luca Zaia durante l’ultima conferenza stampa sul Covid prima di Pasqua. “Stiamo dicendo da mesi che per fare iniezioni non serve una laurea. L’iniezione è un fatto meccanico, non dico che quando avremo i Vaccini bisognerà andare dalla vicina a fare la puntura, ma quasi”. Così aveva detto Zaia a sostegno del tentativo di allargare la base dei “vaccinatori” per far decollare il piano regionale. I sette Ordini dei medici del Veneto hanno scritto al governatore dandogli una lezione sulla corretta applicazione delle metodiche sanitarie. Prima il sarcasmo: “In fondo è assolutamente vero, nonne mamme e zie ci hanno tutti punturato da bambini… E ci saranno badanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Non è piaciuta aidel Veneto la frase pronunciata dal governatore Lucadurante l’ultima conferenza stampa sul Covid prima di Pasqua. “Stiamo dicendo da mesi che per farenonuna. L’iniezione è un fatto meccanico, non dico che quando avremo ibisognerà andare dalla vicina a fare la puntura, ma quasi”. Così aveva dettoa sostegno del tentativo di allargare la base dei “” per far decollare il piano regionale. I sette Ordini deidel Veneto hanno scritto al governatore dandogli una lezione sulla corretta applicazione delle metodiche sanitarie. Prima il sarcasmo: “In fondo è assolutamente vero, nonne mamme e zie ci hanno tutti punturato da bambini… E ci saranno badanti ...

