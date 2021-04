Una Vita, anticipazioni dal 5 al 9 aprile: Camino attratta da Maite (Di domenica 4 aprile 2021) anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 5 al 9 aprile. Camino è sempre più vicina a Maite. La Pasamar si fida dell’artista a tal punto da compiere alcuni gesti inconsueti per la sua timidezza. Che cosa fa? Cosa pensa sua madre Felicia di questa nuova amicizia? Camino sembra aver trovato in Maite un punto di riferimento. La Pasamar si trova talmente bene con l’artista da confessarle la violenza subìta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 aprile 2021)settimanali “Una”, puntate dal 5 al 9è sempre più vicina a. La Pasamar si fida dell’artista a tal punto da compiere alcuni gesti inconsueti per la sua timidezza. Che cosa fa? Cosa pensa sua madre Felicia di questa nuova amicizia?sembra aver trovato inun punto di riferimento. La Pasamar si trova talmente bene con l’artista da confessarle la violenza subìta Articolo completo: dal blog SoloDonna

