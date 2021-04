Trauma cranico, fratture e amputazione: l’incidente stravolge la vita di una bambina di 6 anni (Di domenica 4 aprile 2021) Condannato a 3 anni di reclusione il conducente dell’autovettura che provocò un incidente in cui rimase gravemente ferita una bambina di 6 anni. (Getty Images)Un 26enne, originario di Altamura, in provincia di Bari, è stato condannato a 3 anni di reclusione in quanto riconosciuto responsabile di aver innescato un incidente stradale, verificatosi il 24 giugno 2017 sulla Statale 7, nei pressi di Laterza, in provincia di Taranto, in cui una bambina rimase gravemente ferita. Il 26enne, alla guida di una Mercedes, alla folle velocità di 234 km orari dopo aver azzardato un sorpasso, per evitare un’autovettura che procedeva nel senso di marcia opposto al suo sterzò bruscamente impattando, però, con l’auto – una Opel Tigra – a bordo della quale viaggiava la bambina, di nome ... Leggi su formatonews (Di domenica 4 aprile 2021) Condannato a 3di reclusione il conducente dell’autovettura che provocò un incidente in cui rimase gravemente ferita unadi 6. (Getty Images)Un 26enne, originario di Altamura, in provincia di Bari, è stato condannato a 3di reclusione in quanto riconosciuto responsabile di aver innescato un incidente stradale, verificatosi il 24 giugno 2017 sulla Statale 7, nei pressi di Laterza, in provincia di Taranto, in cui unarimase gravemente ferita. Il 26enne, alla guida di una Mercedes, alla folle velocità di 234 km orari dopo aver azzardato un sorpasso, per ere un’autovettura che procedeva nel senso di marcia opposto al suo sterzò bruscamente impattando, però, con l’auto – una Opel Tigra – a bordo della quale viaggiava la, di nome ...

