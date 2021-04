Strage di Pasqua sulla Casilina: 4 morti, il tragico schianto è andato in diretta su Instagram (Di domenica 4 aprile 2021) Tragedia alla vigilia di Pasqua, in provincia di Frosinone. È di quattro morti il bilancio dell’incidente stradale tra due auto avvenuto nella serata di ieri a San Vittore (Frosinone), al confine tra Lazio e Campania, lungo la Casilina. Le vittime sono tre giovani di Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta, e un cinquantenne. Nell’impatto frontale tra le due auto sono morte sul colpo tre persone, tra cui un diciottenne. La quarta vittima, trasportata in ospedale in gravissime condizioni, ha poi perso la vita poco dopo. Gli amici hanno seguito in diretta lo schianto mortale Una delle vittime, era in diretta sulla sua pagina Instagram quando è avvenuto lo scontro e molti amici hanno assistito inermi alla tragedia. Per questo motivo i familiari dei ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 aprile 2021) Tragedia alla vigilia di, in provincia di Frosinone. È di quattroil bilancio dell’incidente stradale tra due auto avvenuto nella serata di ieri a San Vittore (Frosinone), al confine tra Lazio e Campania, lungo la. Le vittime sono tre giovani di Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta, e un cinquantenne. Nell’impatto frontale tra le due auto sono morte sul colpo tre persone, tra cui un diciottenne. La quarta vittima, trasportata in ospedale in gravissime condizioni, ha poi perso la vita poco dopo. Gli amici hanno seguito inlomortale Una delle vittime, era insua paginaquando è avvenuto lo scontro e molti amici hanno assistito inermi alla tragedia. Per questo motivo i familiari dei ...

