Sinner Hurkacz, dove vedere la finale di tennis del Miami Open oggi in tv 4 aprile 2021: orario, canale e diretta streaming (Di domenica 4 aprile 2021) Jannik Sinner si sfiderà contro Hubert Hurkacz nella finale del Miami Open 2021. La partita si giocherà oggi alle 19:00 (orario italiano) all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Il tennista italiano di soli 19 anni è arrivato allo scontro finale dopo aver sconfitto Baustista Agut con un terzo set spettacolare. Sinner, in caso di trionfo sarebbe 14° nella graduatoria generale! Ad ogni modo un traguardo lo ha già raggiunto: è il 4° giocatore nella storia del tennis ad arrivare in finale di un torneo di questo calibro ancor prima di compiere 20 anni. Accanto a lui ci sono Agassi, Nadal e Djokovic.

