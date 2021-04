Scontro frontale tra due auto alla vigilia di Pasqua, quattro morti. Lo schianto in un (Di domenica 4 aprile 2021) Tragedia alla vigilia di Pasqua, in provincia di Frosinone. quattro persone, tre delle quali giovanissime, sono morte in un incidente stradale avvenuto a San Vittore (Frosinone), al confine tra Lazio ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 aprile 2021) Tragediadi, in provincia di Frosinone.persone, tre delle quali giovanissime, sono morte in un incidente stradale avvenuto a San Vittore (Frosinone), al confine tra Lazio ...

Advertising

gianluigidellac : RT @Tg3web: Quattro morti, perlopiù giovanissimi. È il bilancio dello scontro frontale avvenuto ieri sera sulla via Casilina, in provincia… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Quattro morti, perlopiù giovanissimi. È il bilancio dello scontro frontale avvenuto ieri sera sulla via Casilina, in provincia… - TeleradioNews : Tragico incidente stradale alla vigilia della Pasqua/ quattro le vittime dello scontro frontale sulla Casilina… - infoitinterno : Cina, scontro frontale tra tir e autobus: 11 morti e decine di feriti - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: Quattro morti, perlopiù giovanissimi. È il bilancio dello scontro frontale avvenuto ieri sera sulla via Casilina, in provincia… -