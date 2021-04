Pirlo ha chiesto a Szczesny e Kulusevski di organizzare presto una cena con gli amici (Di domenica 4 aprile 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 aprile 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TaRulleGulle : RT @infoitsport: Spogliatoio Juve, patto tra Pirlo e i suoi giocatori. Lo ha chiesto l’allenatore - giorgioghiffo : RT @Fabio_Martini_: @Stregatto1985 L’errore è stato mandare via Allegri,aveva chiesto di cambiare giocatori.Più facile cambiare lui. Errore… - AxxMassimo : @Freddyascott @juventusfc @Pirlo_official Si si lo so Nel tuo manca interlocutore Tu mi hai chiesto ..ma non c'entravi nulla Perdonami - Fabio_Martini_ : @Stregatto1985 L’errore è stato mandare via Allegri,aveva chiesto di cambiare giocatori.Più facile cambiare lui. Er… - Freddyascott : @AxxMassimo @juventusfc @Pirlo_official No ma non hai capito.. intendevo se ti era comparso quello della juve cosi’… -