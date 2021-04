Million Day, estrazione domenica 4 aprile: i numeri vincenti (Di domenica 4 aprile 2021) Million Day, estrazione di domenica 4 aprile: ecco i numeri vincenti e quello che sta accadendo proprio in questi minuti Million Day è il nuovo gioco Lottomatica che, con solo un euro, ti dà ogni giorno la possibilità di vincere 1 milione indovinando una combinazione di 5 numeri. Basta scegliere e compilare la schedina con 5 numeri a piacere, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 4 aprile 2021)Day,di: ecco ie quello che sta accadendo proprio in questi minutiDay è il nuovo gioco Lottomatica che, con solo un euro, ti dà ogni giorno la possibilità di vincere 1 milione indovinando una combinazione di 5. Basta scegliere e compilare la schedina con 5a piacere, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ilClandestinoTW : #MillionDay domenica 4 aprile 2021: i numeri vincenti di oggi - CasilinaNews : Estrazione Million Day di oggi: numeri vincenti 4 aprile 2021 - obisettantadue : RT @Fragment_84: @borghi_claudio @Sakko83 @_Eco___ @lameduck1960 Per convincere (senza obblighi) anche i presunti novax, secondo me bastere… - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @borghi_claudio @Sakko83 @_Eco___ @lameduck1960 Per convincere (senza obblighi) anche i presunti novax, secondo me bastere… - Fragment_84 : @borghi_claudio @Sakko83 @_Eco___ @lameduck1960 Per convincere (senza obblighi) anche i presunti novax, secondo me… -