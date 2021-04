Mamma orsa e quattro cuccioli attraversano autostrada in provincia dell'Aquila (Di domenica 4 aprile 2021) Una Mamma orsa e i suoi 4 cuccioli hanno attraversato l’autostrada dei Parchi, all’altezza di Carrito. Lo rende noto il WWF sottolineando che il «tratto autostradale in questione è già noto alle... Leggi su feedpress.me (Di domenica 4 aprile 2021) Unae i suoi 4hanno attraversato l’dei Parchi, all’altezza di Carrito. Lo rende noto il WWF sottolineando che il «trattole in questione è già noto alle...

