LIVE Sinner-Hurkacz 3-4, Masters 1000 Miami in DIRETTA: l’azzurro recupera subito il break (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIK Sinner NEL RANKING ATP SE VINCE LA FINALE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIK Sinner NELLA CLASSIFICA DELLA RACE 2021 SE VINCE LA FINALE JANNIK Sinner PUO’ BATTERE UN RECORD DI NOVAK DJOKOVIC VINCENDO LA FINALE 3-4 Il polacco gioca una traiettoria alta che porta Sinner a sbagliare di rovescio. A-40 Servizio vincente Hurkacz. 40-40 Serve and volley del polacco, risposta di rovescio di Sinner sulla riga! 40-30 Sinner aveva dominato lo scambio, poi ha affossato in rete il diritto. l’azzurro ha indugiato, poteva venire a rete. 30-30 Diritto lungolinea di Sinner che lascia il polacco di sasso. 30-15 Regalo di Sinner ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIKNEL RANKING ATP SE VINCE LA FINALE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIKNELLA CLASSIFICA DELLA RACE 2021 SE VINCE LA FINALE JANNIKPUO’ BATTERE UN RECORD DI NOVAK DJOKOVIC VINCENDO LA FINALE 3-4 Il polacco gioca una traiettoria alta che portaa sbagliare di rovescio. A-40 Servizio vincente. 40-40 Serve and volley del polacco, risposta di rovescio disulla riga! 40-30aveva dominato lo scambio, poi ha affossato in rete il diritto.ha indugiato, poteva venire a rete. 30-30 Diritto lungolinea diche lascia il polacco di sasso. 30-15 Regalo di...

