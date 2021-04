LIVE Moto2, GP Doha in DIRETTA: a breve la partenza della classe mediana, Sam Lowes in pole (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE della MOTO3 17.13 L’Italia punta tutto su Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, dopo gli ottimi risultati di gara-1, grazie ad un passo gara sulla carta molto competitivo e ad una buona posizione di partenza in griglia. 17.10 Sam Lowes, dopo aver centrato la doppietta pole-vittoria a Losail 1, vuole ripetersi anche questo weekend nel GP di Doha in modo da provare una prima mini-fuga mondiale. Il britannico deve dimostrare però di poter tenere botta per tutto il campionato senza troppi errori. 17.07 Questa invece è la composizione della griglia di ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGARA DI MOTOGP DALLE 19.00 LAMOTO3 17.13 L’Italia punta tutto su Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, dopo gli ottimi risultati di gara-1, grazie ad un passo gara sulla carta molto competitivo e ad una buona posizione diin griglia. 17.10 Sam, dopo aver centrato la doppietta-vittoria a Losail 1, vuole ripetersi anche questo weekend nel GP diin modo da provare una prima mini-fuga mondiale. Il britannico deve dimostrare però di poter tenere botta per tutto il campionato senza troppi errori. 17.07 Questa invece è la composizionegriglia di ...

