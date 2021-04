LIVE Giro delle Fiandre 2021 in DIRETTA: Van Aert, Van der Poel e Asgreen vanno via! (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO SPALLATA VERGAERDE A FEDOROV: SQUALIFICATI COL VAR! 15.53 Momento decisivo, siamo sul Vecchio Kwaremont. 2,2 km al 4% di pendenza media e massima dell’11,6%. 15.52 Alaphilippe, Turgis, Haller e Teuns sono stati ripresi dal gruppetto con Wellens, Picock e Van Baarle. Questi corridori viaggiano a 24? dal terzetto di testa. 15.50 Il gruppetto Pidcock si trova a 10? da quello di Alaphilippe, potrebbe avvenire il ricongiungimento. Davanti invece i primi tre sono indiavolati. 15.48 23 km all’arrivo! Prepariamoci ad un finale rovente… 15.47 Questa potrebbe davvero essere la fuga buona. Già 20? di vantaggio per Van Aert, Van der Poel e Asgreen. Davanti si trovano i due grandissimi favoriti ed un corridore molto in forma come il danese Agreen. 15.46 Sono andati ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO SPALLATA VERGAERDE A FEDOROV: SQUALIFICATI COL VAR! 15.53 Momento decisivo, siamo sul Vecchio Kwaremont. 2,2 km al 4% di pendenza media e massima dell’11,6%. 15.52 Alaphilippe, Turgis, Haller e Teuns sono stati ripresi dal gruppetto con Wellens, Picock e Van Baarle. Questi corridori viaggiano a 24? dal terzetto di testa. 15.50 Il gruppetto Pidcock si trova a 10? da quello di Alaphilippe, potrebbe avvenire il ricongiungimento. Davanti invece i primi tre sono indiavolati. 15.48 23 km all’arrivo! Prepariamoci ad un finale rovente… 15.47 Questa potrebbe davvero essere la fuga buona. Già 20? di vantaggio per Van, Van der. Davanti si trovano i due grandissimi favoriti ed un corridore molto in forma come il danese Agreen. 15.46 Sono andati ...

