Ligue 1 | PSG irriconoscibile | il Lille affonda i parigini e si prende il primo posto | follia Neymar

Il PSG cade in casa contro il Lille nello scontro al vertice.Gli uomini guidati da Mauricio Pochettino sono apparsi irriconoscibili in una gara d'alta tensione che ha visto protagonista negativa Neymar Jr. Prestazione ai limiti dell'impalpabilità quella del brasiliano che nei minuti finali è stato espulso dopo aver reagito in modo scomposto a un fallo subito da Diallo. parigini senza idee che si sono dovuti arrendere alla compattezza degli ospiti che dopo essere passati in vantaggio al 19' con David hanno controllato senza troppi problemi la gara. Tre punti davvero fondamentali per il Lille che adesso si è portato a +3 proprio sul PSG a sette partite dal termine della stagione.

