Il Parco Ovest? Analogo all’Isolotto di Ponte San Pietro | perché uno area protetta e l’altro no?

Il Parco Ovest a Bergamo (tra via San Bernardino, via Moroni, Villaggio Sposi e Colognola) è oggetto di un acceso dibattito pubblico tra amministrazione comunale, cittadini, abitati dei quartieri interessati, comitati e partiti politici. Dopo i dubbi espressi da parte del Partito Democratico di Bergamo (tra i partecipanti al tavolo di lavoro per la stesura del nuovo Piano Governo del Territorio), anche la lista dell'ex candidato sindaco alle amministrative del 2019 Francesco Macario (Rifondazione Comunista), "Bergamo In Comune", ha pubblicato sul proprio blog un'ampia analisi, firmata dall'ingegnere Marco Brusa, sul Parco Ovest, paragonandolo all' "Isolotto" a Ponte San Pietro. "Un' oasi di biodiversità e di naturalità con caratteristiche analoghe a quelle del Parco

