Il diabete di tipo 1 può influire sulla fertilità (Di domenica 4 aprile 2021) Le donne con diabete di tipo 1 potrebbero avere un periodo riproduttivo più breve secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Menopause Le donne che soffrono di diabete di tipo 1 sembrerebbero avere un periodo riproduttivo di circa 2,5 anni più breve rispetto a quelle non diabetiche se ricevono la diagnosi prima della comparsa delle mestruazioni,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 4 aprile 2021) Le donne condi1 potrebbero avere un periodo riproduttivo più breve secondo una ricerca pubblicatarivista Menopause Le donne che soffrono didi1 sembrerebbero avere un periodo riproduttivo di circa 2,5 anni più breve rispetto a quelle non diabetiche se ricevono la diagnosi prima della comparsa delle mestruazioni,… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

illusionxclouds : •' so tutto sul diabete ce l'ha mix nonnx' e fare i saputellx per ciò, il diabete di tipo 1 viene per motivi divers… - illusionxclouds : •'colpa tua che hai mangiato troppi dolci' o roba simile ... ehm, no? il diabete di tipo 1 non viene perché si ha m… - paolokanta : RT @Prudenza_Le_Mat: @ReginaNera6 @Cristian_FF_79 Alla mia vicina di quasi 80 anni che prende tipo 150 farmaci, ha il diabete e allergia da… - Prudenza_Le_Mat : @ReginaNera6 @Cristian_FF_79 Alla mia vicina di quasi 80 anni che prende tipo 150 farmaci, ha il diabete e allergia… - MarcoRemigio4 : Buon giorno, mi chiamo Marco Remigio ho 73 anni e sono affetto da patologia congenita alla valvola per cui ho subit… -