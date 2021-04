I numeri di telefono e i dati di 37 milioni di italiani sono stati rubati a Facebook Ora sono pubblici

Advertising

ilpost : Numeri di telefono, Facebook ID, nomi completi, luoghi e date di nascita e indirizzi email, provenienti da 106 dive… - Tg3web : Il grande imbroglio dei dati in Sicilia. Tre arrestati, si dimette l'assessore alla salute Razza che al telefono or… - SfrenzyChannel : Buona Pasqua. ?? - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Numeri di telefono, Facebook ID, nomi completi, luoghi e date di nascita e indirizzi email, provenienti da 106 diversi paesi. F… - mgpg07 : Buona Pasqua da Mark Zuckerberg -

Ultime Notizie dalla rete : numeri telefono

DDay.it - Digital Day

A più di 500 milioni di utenti in tutto il mondo sarebbero stati trafugati idie probabilmente anche altri dati sensibili come l'ID utente, nomi e cognomi, la poszione geografica, la ...Gli indirizzi email possono risultare utili per attacchi di phishing , mentre iper il cosiddetto smishing (phishing via SMS), ma anche per imbastire attacchi SIM swap per sottrarre i ...Facebook è di nuovo nei guai e si tratta di guai molto seri. I numeri di telefono ed i dati personali di oltre 553 milioni di utenti Facebook sono stati pubblicati online, gratuitamente, all’interno ...Un pacchetto di dati composto da oltre 500 milioni di utenze Facebook, con informazioni sensibili come email e numero di telefono, nonché la posizione, è stato diffuso gratuitamente su un popolare for ...