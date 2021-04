Highlights e gol Heerenveen-Ajax 1-2, Eredivisie 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 4 aprile 2021) Highlights e gol del match Heerenveen-Ajax 1-2, valido per la ventottesima giornata di Eredivisie 2020/2021. Successo in rimonta per l’Ajax, che ottiene la quarta vittoria consecutiva e sale a quota 69 punti. Van Bergen porta avanti i padroni di casa al 28?. Gli uomini di Ten Hag, però, ribaltano la gara grazie alle reti di Tadic, su rigore, e Haller. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH GOL 1-0 (28? Van Bergen) GOL 1-1 (36? Tadic – R) GOL 1-2 (61? Haller) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021)e gol del match1-2, valido per la ventottesima giornata di. Successo in rimonta per l’, che ottiene la quarta vittoria consecutiva e sale a quota 69 punti. Van Bergen porta avanti i padroni di casa al 28?. Gli uomini di Ten Hag, però, ribaltano la gara grazie alle reti di Tadic, su rigore, e Haller. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH GOL 1-0 (28? Van Bergen) GOL 1-1 (36? Tadic – R) GOL 1-2 (61? Haller) SportFace.

Advertising

RaiSport : Stefano #Sensi porta in vantaggio l'#Italia due minuti dopo il suo ingresso in campo!! ?????? La diretta streaming, t… - sportli26181512 : Elche-Betis 1-1: Finisce 1-1 la sfida tra Elche e Real Betis, nella ventinovesima partita della Liga spagnola. Real… - tuttoatalanta : Premier, Il solito Kane non basta, Tottenham fermato 2-2 dal Newcastle: gol e highlights - sportli26181512 : Stoccarda-Werder Brema 1-0: Nella ventisettesima giornata della Bundesliga, lo Stoccarda si impone con il minimo sc… - sportli26181512 : Newcastle-Tottenham 2-2: Quattro reti e un punto a testa. Questo il bilancio finale del 2-2 tra Newcastle United e… -