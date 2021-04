Giro delle Fiandre femminile 2021, Elisa Longo Borghini quarta e leader del World Tour: “Siamo una squadra forte” (Di domenica 4 aprile 2021) Un’ennesima gara da protagonista. È mancato davvero poco per agguantare il podio, ma una quarta piazza al Giro delle Fiandre non può che essere un eccellente risultato. Elisa Longo Borghini continua a dare spettacolo e, nel giorno nel quale viene incoronata trionfatrice della Ronde Annemiek van Vleuten, la campionessa italiana veste la maglia di leader della classifica World Tour. Le sue parole nel comunicato della Trek-Segafredo: “Ho sensazioni contrastanti perché speravo davvero che il gruppo dietro con Lizzie (Deignan) ed Ellen (van Dijk) rientrasse. Ho avuto l’ordine di non lavorare con le altre ovviamente perché in volata sono la più lenta. Se Lizzie fosse stata lì, avremmo potuto effettivamente salire sul ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Un’ennesima gara da protagonista. È mancato davvero poco per agguantare il podio, ma unapiazza alnon può che essere un eccellente risultato.continua a dare spettacolo e, nel giorno nel quale viene incoronata trionfatrice della Ronde Annemiek van Vleuten, la campionessa italiana veste la maglia didella classifica. Le sue parole nel comunicato della Trek-Segafredo: “Ho sensazioni contrastanti perché speravo davvero che il gruppo dietro con Lizzie (Deignan) ed Ellen (van Dijk) rientrasse. Ho avuto l’ordine di non lavorare con le altre ovviamente perché in volata sono la più lenta. Se Lizzie fosse stata lì, avremmo potuto effettivamente salire sul ...

