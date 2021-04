Frosinone, incidente frontale: morti tre giovani e un operaio. Lo schianto in diretta social (Di domenica 4 aprile 2021) Quattro persone sono morte in un incidente frontale avvenuto alla vigilia di Pasqua a San Vittore, in provincia di Frosinone, lungo la Casilina. A perdere la vita sono stati i 19enni Carlo Romanelli e Matteo Simone, il 20enne Luigi Franzese e il 52enne Claudio Amato, operaio di una fabbrica di Rocca d’Evandro, che tornava a casa dopo aver comprato le pizze. A scontrarsi frontalmente nei pressi della rotatoria che conduce al centro di San Vittore e in direzione San Pietro Infine, in provincia di Caserta, sono state l’auto su cui viaggiava Amato, e quella su cui viaggiavano i tre ragazzi. Tre delle vittime sono morte sul colpo, mentre la quarta, trasportata in ospedale in gravissime condizioni, ha poi perso la vita poco dopo. I carabinieri della compagnia di Cassino stanno cercando di ricostruire la dinamica ... Leggi su tpi (Di domenica 4 aprile 2021) Quattro persone sono morte in unavvenuto alla vigilia di Pasqua a San Vittore, in provincia di, lungo la Casilina. A perdere la vita sono stati i 19enni Carlo Romanelli e Matteo Simone, il 20enne Luigi Franzese e il 52enne Claudio Amato,di una fabbrica di Rocca d’Evandro, che tornava a casa dopo aver comprato le pizze. A scontrarsi frontalmente nei pressi della rotatoria che conduce al centro di San Vittore e in direzione San Pietro Infine, in provincia di Caserta, sono state l’auto su cui viaggiava Amato, e quella su cui viaggiavano i tre ragazzi. Tre delle vittime sono morte sul colpo, mentre la quarta, trasportata in ospedale in gravissime condizioni, ha poi perso la vita poco dopo. I carabinieri della compagnia di Cassino stanno cercando di ricostruire la dinamica ...

