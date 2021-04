Frana di Amalfi | Cascone | tempi rispettati

(Di domenica 4 aprile 2021) Si procede a pieno ritmo per il ripristino della viabilità nel tratto della SS163to lo scorso febbraio nel territorio di: è quanto è emerso ieri nel corso di un nuovo vertice tra Regione Campania, Anas e Comune diper fare il punto della situazione e al termine del quale abbiamo intervistato il consigliere regionale Luca, Presidente della Commissione Trasporti, Lavori Pubblici e Urbanistica della Regione. “Quando si lavora compatti per far fronte alle emergenze e alle necessità del territorio i risultati arrivano”, il primo commento del consigliere. “Ci siamo spesi sin dalle prime ore – prosegue – con il Presidente De Luca impegnato in prima linea per assicurare una risposta immediata e rapida per arginare il prima possibile i grandi disagi creati alla popolazione ...

... rappresenta ora un modello operativo cui fare riferimento, grazie soprattutto al lavoro in sinergia e la grande collaborazione tra Regione, Anas, Comune die la struttura tecnica". La ...ad, De Luca: "Abbiamo fatto un miracolo,modello operativo". "Abbiamo voluto fare una verifica con il sindaco di, con i dirigenti dell'Anas e con la protezione civile per lo ...03/04/2021 - Si è tenuto, questa mattina, presso il Genio Civile di Salerno, un incontro – indetto dalla Regione Campania – finalizzato a fare il punto sull’avanzamento degli interventi in corso per ...La data del 25 aprile per la riattivazione della circolazione è stata definita da Anas anche in considerazione dell'ulteriore messa in sicurezza da parte del Comune di Amalfi sul versante roccioso di ...