Delega antidroga alla grillina Dadone, scoppiano le polemiche (Di domenica 4 aprile 2021) Scoppia la polemica nel governo Draghi per la Delega all'antidroga alla ministra Dadone. FdI e FI rincarano la dose: "Grave errore del governo" Aria di polemica all'interno del governo Draghi in un momento così delicato per il paese. Sì, perché la Delega alla ministra pentastellata Fabiana Dadone non è piaciuta a Forza Italia e Fratelli d'Italia. Perché? Perché la ministra in questione ha una visione antiproibizionista che guarda alla legalizzazione della cannabis come ad un'opportunità più che a un pericolo da combattere. E dunque sbagliato Delegarla al dicastero che si occupa di antidroga? Le dichiarazioni "Auspicavamo una smentita – afferma la leader di FdI Giorgia Meloni – ma è arrivata una conferma: il ...

