De Zerbi sugli esclusi | «Scelta di coscienza e correttezza Dispiace perché…» – VIDEO

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con la Roma. Queste le sue parole sulla decisione di escludere Locatelli e Ferrari. DECISIONE GIUSTA – «Le assenza hanno pesato in maniera positiva. I ragazzi hanno capito la nostra decisione di escludere i nazionali. È stata una Scelta di coscienza e coerenza. Locatelli e Ferrari arrivavano dalla Nazionale dove c'era un focolaio. La Scelta giusta era di non farli partecipare alla gara di oggi. Se le altre squadre non lo hanno fatto sono problemi loro. Mi Dispiace che qualcuno possa aver messo in discussione la regolarità del campionato e del nostro ...

