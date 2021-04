Covid, in calo le ospedalizzazioni ( - 57) e le terapie intensive ( - 11) (Di domenica 4 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato un calo del numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale (in totale sono 28.432) e di quelli in terapia intensiva (in totale sono 3.703), nel saldo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato undel numero dei pazientiricoverati in ospedale (in totale sono 28.432) e di quelli in terapia intensiva (in totale sono 3.703), nel saldo ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, calo degli ingressi giornalieri nelle terapie intensive: sono 195 in 24 ore. I DATI - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in calo le ospedalizzazioni (-57) e le terapie intensive (-11) #covid - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in calo le ospedalizzazioni (-57) e le terapie intensive (-11) #covid - MediasetTgcom24 : Covid, in calo le ospedalizzazioni (-57) e le terapie intensive (-11) #covid - Agenzia_Italia : Covid: in Italia calano i contagi, sale al 7,1% il tasso di positività -