Complotto contro il re di Giordania. “Il fratellastro del sovrano ha minacciato la sicurezza” (Di lunedì 5 aprile 2021) Un sospetto "Complotto" contro il re Abdallah II ha portato a una ventina di arresti eccellenti in Giordania. Tra questi anche il fratellastro del monarca, il principe Hamzah bin Hussein. Il principe, insieme ad altri, "progettava di minare la sicurezza e la stabilità" della Giordania, ha detto il vice primo ministro e ministro degli Esteri, Ayman Safadi, accusando formalmente il principe di sedizione, all'indomani della raffica di arresti. Hamza in un video ha affermato di essere stato costretto ai domiciliari nel suo palazzo e di non poter più comunicare con l'esterno. In conferenza stampa, Safadi ha riferito che sono state arrestate in tutto 16 persone. Secondo il vice primo ministro, Hamza "era in contatto con elementi stranieri e oppositori" in Giordania "con ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 aprile 2021) Un sospetto "il re Abdallah II ha portato a una ventina di arresti eccellenti in. Tra questi anche ildel monarca, il principe Hamzah bin Hussein. Il principe, insieme ad altri, "progettava di minare lae la stabilità" della, ha detto il vice primo ministro e ministro degli Esteri, Ayman Safadi, accusando formalmente il principe di sedizione, all'indomani della raffica di arresti. Hamza in un video ha affermato di essere stato costretto ai domiciliari nel suo palazzo e di non poter più comunicare con l'esterno. In conferenza stampa, Safadi ha riferito che sono state arrestate in tutto 16 persone. Secondo il vice primo ministro, Hamza "era in contatto con elementi stranieri e oppositori" in"con ...

