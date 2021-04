Calciomercato Milan, contatti in corso con il campione: la bomba (Di domenica 4 aprile 2021) Calciomercato Milan La dirigenza rossonera sarebbe in contatto con l’entourage del campione per portarlo a Milano in estate Il Milan, secondo quanto riferito da Sky Sport nelle ultime ore, starebbe accelerando per assicurarsi Josip Ilicic dall’Atalanta. Quest’ultimo ha avuto diversi diverbi con Gasperini e potrebbe seriamente andar via a fine stagione. I rossoneri sarebbero L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 4 aprile 2021)La dirigenza rossonera sarebbe in contatto con l’entourage delper portarlo ao in estate Il, secondo quanto riferito da Sky Sport nelle ultime ore, starebbe accelerando per assicurarsi Josip Ilicic dall’Atalanta. Quest’ultimo ha avuto diversi diverbi con Gasperini e potrebbe seriamente andar via a fine stagione. I rossoneri sarebbero L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gazzetta_it : Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, a che punto è il rinnovo di #Donnarumma - CMercatoNews : ????#Inter, #Maksimovic più #Jovic: #Marotta piazza il doppio colpo serbo - sportli26181512 : Milan: addio al sogno scudetto, Pioli usi il 'bastone' per la Champions. Le scuse sono finite per tutti, anche per… - cmdotcom : #Milan: addio al sogno scudetto, #Pioli usi il 'bastone' per la #ChampionsLeague. Le scuse sono finite per tutti, a… -