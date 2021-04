Calciomercato Juventus | Pirlo in bilico | Allegri incontra il sostituto

(Di domenica 4 aprile 2021) La prima stagione di Andreada allenatore non sta sicuramente fornendo i risultati sperati. Il neotecnico è in evidente difficoltà e in un momento in cui la squadra sembra debole psicologicamente le cose sembrano solo poter peggiorare. L’ultimo mese è stato praticamente da incubo per l’ex giocatore della, l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto è stata una brutta caduta, la sconfitta contro il Benevento e il pareggio di ieri contro il Torino hanno di certo peggiorato le cose. La prossima partita, quella contro il Napoli, potrebbe buttare fuori i bianconeri dalle prime quattro posizioni e se dovesse accadere potrebbe valere l’esonero di Andreapuò risolvere i problemi Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’ il ...

CRESCITA COMUNE - Vincere a Bologna, dopo i passi falsi di Milan e, significava allungare ulteriormente, produrre lo scatto decisivo verso la bandiera a scacchi. Ma significava anche offrire ...Non quelli dell'Inter, bensì quelli della. Arrivato in nerazzurro nell'estate 2019 e da ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE!Chiellini sul momento della Juventus "L'obiettivo della Juventus è vincere la prossima partita. Parlare di scudetto sarebbe stupido dopo un punto in due partite. Il raggiungiment ...A Pasqua 2020 eravamo in lockdown, il calcio non sapeva ancora se e quando sarebbe ripartito e l’Inter di Conte si leccava ancora le ferite dell’ultima partita giocata a marzo prima della serrata, lo ...