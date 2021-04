Barbara d’Urso, l’imitazione di Mara Venier fa discutere: pioggia di critiche (Di domenica 4 aprile 2021) Il pubblico non ha particolarmente apprezzato lo sketch di Emanuela Aureli a Domenica Live L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 4 aprile 2021) Il pubblico non ha particolarmente apprezzato lo sketch di Emanuela Aureli a Domenica Live L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

vera325340873 : Guardatevi Barbara D’Urso parla di Giulia ?? #prelemi - CorriereCitta : Live Non è la D'Urso stasera 4 aprile 2021 non va in onda: il messaggio di Barbara D'Urso su Instagram - paoloparenti9 : RT @GarauSilvana: Dopo Barbara D'Urso chiude anche il programma della Palombelli per numeri deludenti di telespettatori. - durso_club : RT @Carmelona5: I nostri lunghissimi talk delle 16-17™? ???? Grazie Barbara d’Urso #domenicalive - guidatv21 : Ormai è passato il tempo di Barbara D'urso, sarebbe arrivata l'ora che Mediaset capisse che la gente vuole altro no… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News