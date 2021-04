Atletico Madrid | clamoroso ko a Siviglia | ora la Liga è a rischio

Advertising

SuperSportBlitz : #LaLiga – Goal Alert: Sevilla *1-0 Atletico Madrid *(Acuna 70‘) #SSFootball - GoalItalia : ?? Il Siviglia incendia la Liga: Atletico Madrid ko ?? Il Real Madrid ora è a -3 ?? Il Barcellona domani può andare a… - LINDOH2017 : RT @SuperSportBlitz: #LaLiga – Goal Alert: Sevilla *1-0 Atletico Madrid *(Acuna 70‘) #SSFootball - ismael_mg18 : Illo, el Atlético puede perder la liga frente a los peores Madrid /Barca de la historia JAJSJSJSJSJSJSJJSJSJAAJAJ - tommcherubini : Atlético Madrid 66 Real Madrid 63 Barcelona 62 (con una partita in meno, domani vs Valladolid) Prossima settimana… -

La Juventus starebbe pensando di non riscattare Alvaro Morata. Troppo alti i costi da sostenere. Per il riscatto i bianconeri dovrebbero versare nelle casse dell'ben 45 milioni di euro Futuro tutto da scrivere per Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, arrivato durante l'ultima sessione estiva di calciomercato, in prestito per 10 milioni di euro,...Per la dirigenza, quindi, Morata sarebbe finito sulla lista dei sacrificabili e il rinnovo del suo prestito dall'sarebbe tutt'altro che una priorità.L’opzione di acquisto riservata alla Juve è pari a 45 milioni di euro, ma ha la facoltà di prolungare il prestito dall’Atletico Madrid per un anno, attraverso il versamento di 10 milioni… Leggi ...Secondo "AS" la società piemontese è in difficoltà economica, causa pandemia, e molto probabilmente non riscatterà l'attaccante spagnolo dall'Atletico Madrid.