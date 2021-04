Anticipazioni Canale 5, Pomeriggio Live e Live non è la D’Urso (Di domenica 4 aprile 2021) Anticipazioni su Canale 5 per quanto riguarda Pomeriggio Live e Live – Non è la D’Urso, gli show televisivi del palinsesto domenicale non si fermano neanche a Pasqua. Anticipazioni Canale 5, Barbara D’Urso sfida Mara Venier nella domenica di Pasqua (Getty Images)Domenica Live il programma di Barbara D’Urso rilancia una nuova versione proprio nel giorno di Pasqua, infatti la sua trasmissione su Canale 5 andrà in onda affrontando una nuova sfida. Saranno oltre 4 ore di diretta a partire dalle 14:40, la conduttrice dopo aver terminato la stagione di Live – Non è la ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 aprile 2021)su5 per quanto riguarda– Non è la, gli show televisivi del palinsesto domenicale non si fermano neanche a Pasqua.5, Barbarasfida Mara Venier nella domenica di Pasqua (Getty Images)Domenicail programma di Barbararilancia una nuova versione proprio nel giorno di Pasqua, infatti la sua trasmissione su5 andrà in onda affrontando una nuova sfida. Saranno oltre 4 ore di diretta a partire dalle 14:40, la conduttrice dopo aver terminato la stagione di– Non è la ...

