“Ai medici dell’ospedale di Bergamo: mi avete salvato, vorrei ringraziarvi uno ad uno” (Di domenica 4 aprile 2021) Un’esperienza poco piacevole, conclusasi però in modo positivo e con una certezza: sulla propria strada Daniele Berti, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Legnano, ha incontrato medici e infermieri che gli hanno salvato la vita e che, ora, lui vorrebbe ringraziare. La disavventura risale agli ultimi giorni di marzo: mentre si trovava al telefono con un amico si è accorto di non riuscire a parlare con chiarezza e, con grande prontezza, chi si trovava all’altro capo della conversazione ha allertato i soccorsi. Una volta arrivata, l’ambulanza ha fatto dapprima rotta verso l’ospedale di Lecco, per poi essere dirottata in codice rosso su quello di Bergamo. Ed è qui che inizia il suo percorso di guarigione. “Dai primi accertamenti non pareva grave – racconta – Poi l’esperienza positiva della terapia sub intensiva: coccolavano ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 aprile 2021) Un’esperienza poco piacevole, conclusasi però in modo positivo e con una certezza: sulla propria strada Daniele Berti, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Legnano, ha incontratoe infermieri che gli hannola vita e che, ora, lui vorrebbe ringraziare. La disavventura risale agli ultimi giorni di marzo: mentre si trovava al telefono con un amico si è accorto di non riuscire a parlare con chiarezza e, con grande prontezza, chi si trovava all’altro capo della conversazione ha allertato i soccorsi. Una volta arrivata, l’ambulanza ha fatto dapprima rotta verso l’ospedale di Lecco, per poi essere dirottata in codice rosso su quello di. Ed è qui che inizia il suo percorso di guarigione. “Dai primi accertamenti non pareva grave – racconta – Poi l’esperienza positiva della terapia sub intensiva: coccolavano ...

