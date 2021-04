Zona rossa Pasqua, cosa si può fare (e cosa no): seconde case, picnic, negozi e amici. Le regole in 10 punti (Di sabato 3 aprile 2021) Esattamente come a Natale anche questa Pasqua sarà "rossa" per tutti gli italiani sia oggi che domani e dopodomani. La regola di base è nota: non si può uscire di casa... Leggi su ilmattino (Di sabato 3 aprile 2021) Esattamente come a Natale anche questasarà "" per tutti gli italiani sia oggi che domani e dopodomani. La regola di base è nota: non si può uscire di casa...

Advertising

ricpuglisi : Cari concittadini in zona rossa, vi rammento la gitarella politica delle SARDINE in sacco a pelo a Roma - fattoquotidiano : Liguria, le province di Savona e Imperia in zona rossa. Toti chiedeva “un cambio di passo”, ora i contagi lo costri… - fattoquotidiano : Lecce, vendita di assorbenti vietata dopo le 18. La denuncia: “Non solo l’Iva al 22%, in zona rossa niente mestruaz… - heilouis : la quarantena e la zona rossa mi hanno completamente distrutto la batteria del telefono ?? - ghidofficial : RT @MenteOnesta: La zona rossa è quella cosa che non si capisce se gli scemi sono quelli che rimangono a casa o quelli che escono. https://… -