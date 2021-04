WhatsApp riempie la memoria? Ecco il metodo infallibile per fare spazio

(Di sabato 3 aprile 2021)può occupare gran parte dellodi archiviazione del nostro smatphone. C’è unche ci consente di liberarechat di(pexels)Spesso non ce ne rendiamo conto ma, tra conversazioni di gruppo, lunghe chat, foto e video condivisi,può occupare molti gigabyte delladi archiviazione del nostro cellulare. C’è però un sistema semplice che ci permette di liberare lodirettamente nell’app, utilizzabile sia su Android che su iOS. Per sbarazzarci dei file inutili, dopo aver aperto, basterà eliminare i file ricevuti nelle varie chat e scaricati sul dispositivo. Questa operazione può essere fatta in maniera selettiva, quindi scegliendo solo certi file oppure solo ...

Advertising

bumbishor : RT @giannipo: E poi in tarda sera ti arriva su whatsapp un vocale dal tuo capo area che ti riempie di emozioni. E niente volevo condividere… - giannipo : E poi in tarda sera ti arriva su whatsapp un vocale dal tuo capo area che ti riempie di emozioni. E niente volevo c… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp riempie

kronic

... in occasione della santa Pasqua, nel suo locale 'Da Gianluca' a Colosimi (CS),per i suoi ... TweetTelegram Stampa...partenariale tra l'ATS StraMirabilis ed il Parco Archeologico dei Campi Flegrei cidi ... Non vediamo l'ora di iniziare! " Condividi: Fai clic per condividere su(Si apre in una nuova ...La Via Crucis non è quella che ha percorso duemila anni fa Gesù, caricato della croce fuori le mura di Gerusalemme. La processione del dolore oggi è quella di Hope che è stata abbandonata in mezzo al ...Operativa all'Auditorium a Roma, 'arrivo a fare 40 somministrazioni al giorno, ci ringraziano e c'è chi porta cornetti caldi e rose bianche' ...