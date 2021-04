Vaccini, fallita l'immunità in estate: l'Italia al 30 giugno sarà appena al 57% (Di sabato 3 aprile 2021) «L?obiettivo è vaccinare il 70% degli europei entro luglio». Ormai da giorni questo è il mantra della Commissione europea e soprattutto di Thierry Breton, commissario... Leggi su ilmattino (Di sabato 3 aprile 2021) «L?obiettivo è vaccinare il 70% degli europei entro luglio». Ormai da giorni questo è il mantra della Commissione europea e soprattutto di Thierry Breton, commissario...

