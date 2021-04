Torino-Juventus 2-2: Sanabria colpisce, bianconeri in affanno (Di sabato 3 aprile 2021) La Juventus delude contro un cinico Torino. Poca qualità e fluidità di manovra: Kulusevski gira nel caos delle scarse idee bianconere Rimandata ancora una volta la Juventus, che non va oltre il pari nel derby contro il Torino. Risultato favorevole ai granata, che sfruttano le tante disattenzioni bianconere. I bianconeri peccano di poco ritmo a centrocampo e non riescono ad arginare le linee avversarie. La partita Pirlo schiera nuovamente la squadra con un maggiori qualità e votata più all’attacco, il Torino risponde con un 3-5-2 compatto. Nel primo quarto d’ora la Juventus preme maggiormente e crea due occasioni da rete nel giro di pochi minuti, grazie ad sempre attivo Chiesa. Morata sotto porta non si mostra freddo e con il mancino si fa respingere il tiro ... Leggi su zon (Di sabato 3 aprile 2021) Ladelude contro un cinico. Poca qualità e fluidità di manovra: Kulusevski gira nel caos delle scarse idee bianconere Rimandata ancora una volta la, che non va oltre il pari nel derby contro il. Risultato favorevole ai granata, che sfruttano le tante disattenzioni bianconere. Ipeccano di poco ritmo a centrocampo e non riescono ad arginare le linee avversarie. La partita Pirlo schiera nuovamente la squadra con un maggiori qualità e votata più all’attacco, ilrisponde con un 3-5-2 compatto. Nel primo quarto d’ora lapreme maggiormente e crea due occasioni da rete nel giro di pochi minuti, grazie ad sempre attivo Chiesa. Morata sotto porta non si mostra freddo e con il mancino si fa respingere il tiro ...

