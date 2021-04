The Suicide Squad, è record per il trailer: è il più visto tra quelli vietati ai minori (Di sabato 3 aprile 2021) Il trailer di The Suicide Squad è il più visto tra quelli vietati ai minori, battendo il record precedente di Mortal Kombat. The Suicide Squad non è ancora uscito ma inizia già a macinare record: il trailer del film di James Gunn, uscito nei giorni scorsi, è il trailer vietato ai minori più visto di qualunque altro nella categoria, e ha superato quello di Mortal Kombat. È lo stesso James Gunn a darne la notizia su Twitter, approfittandone per ringraziare i fan: "Mi hanno appena riferito che il trailer red band di #TheSuicideSquad ha superato il record per le maggiori ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 aprile 2021) Ildi Theè il piùtraai, battendo ilprecedente di Mortal Kombat. Thenon è ancora uscito ma inizia già a macinare: ildel film di James Gunn, uscito nei giorni scorsi, è ilvietato aipiùdi qualunque altro nella categoria, e ha superato quello di Mortal Kombat. È lo stesso James Gunn a darne la notizia su Twitter, approfittandone per ringraziare i fan: "Mi hanno appena riferito che ilred band di #Theha superato ilper le maggiori ...

