Super Mario 3D All-Stars esce di produzione e i bagarini ne approfittano con prezzi folli – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 3 aprile 2021) Il 31 marzo 2021ha deciso di mettere fuori3D All-: la prima reazione è, ovviamente, quella deiche propongono in gioco a.. Il 31 marzo 2021ha deciso di mettere fuori3D All-. Una scelta controversa ma dettata dalla volontà di rendere speciale questa collezione, creata per festeggiare i 35 anni dell’idraulico italiano. Questa decisione, però, ha avuto anche degli effetti collaterali decisamente poco piacevoli. I, infatti, hanno deciso di approfittare della situazione per specularci sopra, proponendo il gioco a...